Motoristas são presos com caminhões carregados de cigarros contrabandeados

Policial
Indagados, os motoristas contaram que as cargas seriam entregues em Cuiabá (MT) e ganhariam pelo serviço R$ 8 mil cada um
Dois motoristas de 56 e 35 anos foram presos transportando 400 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, que seriam levados para Cuiabá (MT).
Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a primeira apreensão foi por volta das 12h de ontem (dia 24), quando durante fiscalização de rotina, a equipe policial avistou duas carretas saindo de uma estrada vicinal na altura do Km 669 da rodovia BR-163.
O motorista que conduzia carreta com placas do Estado do Paraná, foi abordado e questionado sobre a situação informou aos policiais que transportava cigarros. Ele relatou ainda que havia outra carreta com carregamento de cigarros e entregou o comparsa.
A segunda carreta com placas “falsas” do Estado do Paraná foi abordada no Km 734 da BR-163, em frente à unidade operacional da PRF de Coxim. Indagados, os motoristas contaram que as cargas seriam entregues em Cuiabá (MT) e ganhariam pelo serviço R$ 8 mil cada um. Os dois foram levados para a delegacia de Polícia Federal em Campo Grande.
Também na tarde de ontem, homem de 46 anos foi preso em flagrante com 450 mil pacotes de cigarros, no km 286, da rodovia BR-163 em Douradina, distante 196 quilômetros da Capital.
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