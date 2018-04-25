PMA apreende 40 kg de pescado ilegal anunciado em rede social e autua pescador em R$ 1,5 mil

Policiais Militares Ambientais de Corumbá verificaram um anúncio de venda de peixes em uma rede social e foram fiscalizar nesta terça- feira (24) a origem do pescado. No local do anúncio a equipe encontrou uma senhora de 65 anos que mostrou o pescado.

No freezer da residência havia 40 kg de pescado, sendo vários exemplares de peixes da espécie pacu abaixo da medida permitida pela legislação. Havia exemplar com apenas 37 centímetros, quando a medida de captura prevista pela lei é de 45 centímetros para a espécie. O freezer e os peixes foram apreendidos.

A idosa afirmou que o pescado pertencia ao seu sobrinho, conhecido pela a alcunha de “Capim” e que ele pescava no rio Paraguai, no distrito de Porto da Manga. O pescador foi autuado administrativamente e multado em R$ 1.500,00. Ele responderá por crime ambiental de comercialização de produto da pesca predatória. A pena para este crime ambiental é de um a três anos de prisão. O pescado será doado para instituição filantrópica, depois de ser periciado.