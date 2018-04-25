PMA apreende 40 kg de pescado ilegal anunciado em rede social e autua pescador em R$ 1,5 mil

Apreensão
No freezer da residência havia 40 kg de pescado, sendo vários exemplares de peixes da espécie pacu abaixo da medida permitida pela legislação
Policiais Militares Ambientais de Corumbá verificaram um anúncio de venda de peixes em uma rede social e foram fiscalizar nesta terça- feira (24) a origem do pescado. No local do anúncio a equipe encontrou uma senhora de 65 anos que mostrou o pescado.
No freezer da residência havia 40 kg de pescado, sendo vários exemplares de peixes da espécie pacu abaixo da medida permitida pela legislação. Havia exemplar com apenas 37 centímetros, quando a medida de captura prevista pela lei é de 45 centímetros para a espécie. O freezer e os peixes foram apreendidos.
A idosa afirmou que o pescado pertencia ao seu sobrinho, conhecido pela a alcunha de “Capim” e que ele pescava no rio Paraguai, no distrito de Porto da Manga. O pescador foi autuado administrativamente e multado em R$ 1.500,00. Ele responderá por crime ambiental de comercialização de produto da pesca predatória. A pena para este crime ambiental é de um a três anos de prisão. O pescado será doado para instituição filantrópica, depois de ser periciado.
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