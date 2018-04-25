PRF apreende 30 mil maços de cigarros em caminhonete roubada

Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu 30 maços de cigarros contrabandeados do Paraguai em um veículo roubado.

No km 287 da BR-158, em Três Lagoas, os policiais observaram uma GM S-10 com placas aparentes de Uberlândia (MG) e tentaram abordagem, mas o motorista empreendeu fuga quando visualizou a presença das equipes.

Alguns quilômetros à frente o condutor abandonou o veículo e fugiu a pé para uma estrada vicinal, não sendo possível localizá-lo.

No interior da caminhonete a equipe encontrou os milhares de maços de cigarros contrabandeados do Paraguai e constataram que o automóvel tinha sinais de adulteração, com placas originais de Jesuítas (PR), onde possuía registro de roubo no dia 16/01/2018. O veículo e a carga de cigarros foram encaminhados à Polícia Federal de Três Lagoas.