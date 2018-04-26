Após 9 dias de buscas, ainda não há pistas sobre garoto desaparecido

As buscas por Luiz Danilo Marques, de 15 anos, que desapareceu no último dia 17 de abril chegaram ao 9º dia e ainda não há pistas sobre o paradeiro dele. O adolescente, que mora em fazenda no Distrito Alto Tamandaré em Paranaíba, foi visto pela última vez pilotando um trator nos limites da propriedade.

De acordo com o Major Flávio Elias Ribeiro, comandante do 4º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Paranaíba, as buscas começaram assim que a família foi comunicar o sumiço do adolescente. Além dos bombeiros, um helicóptero da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e drones auxiliam nos trabalhos. Familiares e vizinhos também participam.

Uma pegada masculina foi encontrada na estrada próximo a fazenda, mas não há confirmação se pertence ao garoto que, sofre de epilepsia e precisa de remédios controlados.

As buscas se estendem por mais de 50 quilometros entre matas fechadas e abertas. “É uma ação conjunta para tentar encontrar o Danilo” disse o Major.

Há várias hipóteses para explicar o desaparecimento do garoto. Segundo o major Ribeiro, o adolescente pode ter pego uma carona, mas também pode ter sido atacado por uma onça.

Ainda segundo os bombeiros, a comunicação na região é difícil. O contato com a família é feito em horário específico já que não há sinal para celular.