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Após 9 dias de buscas, ainda não há pistas sobre garoto desaparecido

Vítima foi vista pela última vez em trator próximo a fazenda onde mora

Renan Nucci

Publicado em 26/04/2018 às 16:36

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As buscas por Luiz Danilo Marques, de 15 anos, que desapareceu no último dia 17 de abril chegaram ao 9º dia e ainda não há pistas sobre o paradeiro dele. O adolescente, que mora em fazenda no Distrito Alto Tamandaré em Paranaíba, foi visto pela última vez pilotando um trator nos limites da propriedade.

De acordo com o Major Flávio Elias Ribeiro, comandante do 4º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Paranaíba, as buscas começaram assim que a família foi comunicar o sumiço do adolescente. Além dos bombeiros, um helicóptero da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e drones auxiliam nos trabalhos. Familiares e vizinhos também participam.

Uma pegada masculina foi encontrada na estrada próximo a fazenda, mas não há confirmação se pertence ao garoto que, sofre de epilepsia e precisa de remédios controlados. 

As buscas se estendem por mais de 50 quilometros entre matas fechadas e abertas. “É uma ação conjunta para tentar encontrar o Danilo” disse o Major.

Há várias hipóteses para explicar o desaparecimento do garoto. Segundo o major Ribeiro, o adolescente pode ter pego uma carona, mas também pode ter sido atacado por uma onça. 

Ainda segundo os bombeiros, a comunicação na região é difícil. O contato com a família é feito em horário específico já que não há sinal para celular. 

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