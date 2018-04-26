Pescador perde 40 kg de pescado com medida ilegal após anúncio de venda em rede social

Um pescador de Corumbá, região do Pantanal de Mato Grosso do Sul, foi multado em R$ 1,5 mil e perdeu 40 quilos de pescado abaixo da medida permitida pela legislação. A fiscalização foi realizada depois de um anúncio de venda de peixes em uma rede social.

Segundo a Polícia Militar Ambiental (PMA), no endereço informado na rede social havia uma idosa de 65 anos que mostrou o pescado no freezer. Havia vários peixes da espécie pacu com 37 centímetros, quando a medida de captura permitida por lei é de 45 centímetros.

A idosa afirmou que o pescado era do sobrinho, conhecido por “Capim”, e que tinha o costume de pescar no rio Paraguai, no Distrito de Porto da Manga. O pescador deve responder por crime ambiental de comercialização de produto da pesca predatória. A pena prevista é de um a três anos de prisão.

O pescado será doado para instituição filantrópica, depois de passar por perícia.