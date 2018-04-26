Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 20:46

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

Pescador perde 40 kg de pescado com medida ilegal após anúncio de venda em rede social

Segundo a Polícia Militar Ambiental, os peixes da espécie pacu estavam abaixo da medida permitida pela legislação. A multa aplicada foi de R$ 1,5 mil.

Luiz Guido Junior

Publicado em 26/04/2018 às 09:02

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Um pescador de Corumbá, região do Pantanal de Mato Grosso do Sul, foi multado em R$ 1,5 mil e perdeu 40 quilos de pescado abaixo da medida permitida pela legislação. A fiscalização foi realizada depois de um anúncio de venda de peixes em uma rede social.

Segundo a Polícia Militar Ambiental (PMA), no endereço informado na rede social havia uma idosa de 65 anos que mostrou o pescado no freezer. Havia vários peixes da espécie pacu com 37 centímetros, quando a medida de captura permitida por lei é de 45 centímetros.

A idosa afirmou que o pescado era do sobrinho, conhecido por “Capim”, e que tinha o costume de pescar no rio Paraguai, no Distrito de Porto da Manga. O pescador deve responder por crime ambiental de comercialização de produto da pesca predatória. A pena prevista é de um a três anos de prisão.

O pescado será doado para instituição filantrópica, depois de passar por perícia.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo