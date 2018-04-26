PM encaminha usuária à delegacia após encontrá-la com drogas no pátio da Rodoviária Municipal

A Polícia Militar de Aquidauana está prestando serviços à Secretaria de Assistência Social do município e, assim, realizando abordagens no pátio da Estação Rodoviária Municipal, uma vez que uma grande quantidade de usuários de drogas transitam pelo local.

No fim da tarde da última quarta-feira (25), durante rondas, os policiais revistaram uma jovem de 24 anos, que foi flagrada com 1,7g de maconha dentro de uma trouxinha, guardada em sua bermuda.

Diante dos fatos, que caracterizam o crime de "portar drogas, para consumo pessoal", a usuária foi encaminhada à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis ao caso.