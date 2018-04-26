PRF intercepta 3 carretas de cigarros contrabandeados do Paraguai

Em menos de 12 horas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou três carretas que transportavam cigarros contrabandeados em Mato Grosso do Sul. Os materiais têm origem no Paraguai e entraram no Brasil por conta da fiscalização enfraquecida na fronteira. Ao todo, o prejuízo se aproxima dos R$ 7 milhões causado ao crime organizado.

Nova Alvorada do Sul

Na tarde de ontem, quarta-feira, 25 de abril, no km 190 da BR-267, em Nova Alvorada do Sul, a PRF apreendeu a primeira carga. Foi dada a ordem de parada a duas carretas que seguiam pela via em combooi, de forma suspeita.

Os policiais rodoviários federais constataram que ambos os veículos estavam transportando uma carga de cigarros contrabandeados do Paraguai. Ao todo, a carga das duas carretas somaram 1 milhão de maços do ilícito.

A equipe encontrou ainda, em compartimento oculto na cabine de um dos caminhões, um rádio telecomunicador, usado para que as duas carretas fossem informadas pelos veículos batedores sobre fiscalização policial ao longo da viagem.

Os motoristas, de 27 e 40 anos, tinham em sua posse a quantia de R$ 5.330,00 cada um. Eles declararam que pegaram os veículos carregados em Bela Vista e Guia Lopes da Laguna, respectivamente, e levariam a carga para São Paulo.

Maracaju

Na madrugada desta quinta-feira, 26 de abril, no km 390 da BR-267, os PRFs abordaram outro veículo. No compartimento de carga do caminhão, a equipe encontrou caixas de cigarro de origem estrangeira, que totalizaram 412 mil maços do ilícito. Na cabine do veículo, a equipe encontrou um rádio telecomunicador.

O condutor de 33 anos declarou que pegou o veículo carregado em Maracaju e seguiria até a cidade de Coxim. Com ele foi encontrado a quantia de R$4.250,00 . Os três motoristas, a carga de cigarros, os veículos e o dinheiro foram encaminhados à Polícia Federal em Campo Grande.