Homem tenta aplicar golpe e foge após briga com vigilante bancário

Crime
Caso ocorreu no fim da manhã da última quinta-feira (26)
Uma testemunha procurou a Delegacia de Polícia de Anastácio na última quinta-feira (26) para denunciar um caso de estelionato na forma tentada e dano qualificado.
De acordo com o boletim de ocorrência, o autor dos crimes adentrou uma agência bancária no Centro do município, no intuito de sacar o benefício do abono salarial. Ele pegou a senha, esperou ser chamado e, quando foi, apresentou um documento de identidade.
Tendo em vista que diversos golpes do mesmo tipo já ocorreram no local, funcionários acionaram a Polícia Militar para comparecer na agência e trancaram as saídas. Neste momento, ao perceber que estava trancafiado, o autor teria ficado muito nervoso e, em ato contínuo, entrou em luta corporal com o vigilante do local, destruiu a porta giratória do banco e, em seguida, fugiu, tomando rumo ignorado.
A testemunha possui gravações do fato e ficou encarregada de encaminhá-las às autoridades policiais.
O caso segue sob investigação.
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