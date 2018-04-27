Homem tenta aplicar golpe e foge após briga com vigilante bancário

Uma testemunha procurou a Delegacia de Polícia de Anastácio na última quinta-feira (26) para denunciar um caso de estelionato na forma tentada e dano qualificado.

De acordo com o boletim de ocorrência, o autor dos crimes adentrou uma agência bancária no Centro do município, no intuito de sacar o benefício do abono salarial. Ele pegou a senha, esperou ser chamado e, quando foi, apresentou um documento de identidade.

Tendo em vista que diversos golpes do mesmo tipo já ocorreram no local, funcionários acionaram a Polícia Militar para comparecer na agência e trancaram as saídas. Neste momento, ao perceber que estava trancafiado, o autor teria ficado muito nervoso e, em ato contínuo, entrou em luta corporal com o vigilante do local, destruiu a porta giratória do banco e, em seguida, fugiu, tomando rumo ignorado.

A testemunha possui gravações do fato e ficou encarregada de encaminhá-las às autoridades policiais.

O caso segue sob investigação.