Mirna passa comando da PM de Miranda ao tenente Camargo

Policiamento
Cerimônia de passagem de comando ocorreu nesta sexta-feira
Hoje ocorreu a solenidade de passagem do comando do 2º Pelotão de Polícia Militar de Miranda, ligado ao 7º Batalhão com sede em Aquidauana. A segunda-tenente Mirna deixou o cargo para assumir outras funções que lhe foram designadas. Com isso, o segundo-tenente Camargo assumiu o comando da PM na cidade, com a missão de dar continuidade aos trabalhos que já vinham sendo realizados.
Além da vasta experiência profissional que possui, Camargo espera desenvolver um comando voltado para os anseios da comunidade, aproximação com as autoridades que regem o município e estreitamento dos ‘laços’ com o efetivo da Polícia Militar do município, a fim de desenvolver trabalhos comunitários e ações de combate ao crime.
O comandante do 7º Batalhão PM, tenente-coronel Praeiro, que presidiu o evento, fez questão de enaltecer o trabalho realizado pela tenente Mirna. Quanto ao novo comandante Praeiro desejou sucesso. “Desejo a você, meu amigo, um grande sucesso nessa nova jornada. Sei da tua capacidade e confio na tua experiência para conduzir as ações de segurança nesta cidade. Que Deus seja com você".
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