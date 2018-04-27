Preso do semiaberto é flagrado com maconha dentro do estabelecimento penal

Um preso do Estabelecimento Penal Semiaberto de Aquidauana foi flagrado, no fim da manhã de ontem (26), com uma porção de maconha nas dependências prisionais.

De acordo com o boletim de ocorrência, a ROTAI (Rondas Ostensivas Táticas do Interior) foi acionada para comparecer ao local, no Bairro Alto, porque um agente teria localizado um interno com uma quantidade considerável de droga. Os policiais militares realizaram uma mobilização até a penitenciária e, lá, foi constatada a veracidade dos fatos.

Conforme relatos do agente, o autor, que era alvo de constantes denúncias por comercializar drogas no local, havia faltado e, posteriormente, se apresentado naquela manhã. Durante a revista, foi encontrada, presa às costas do traficante, uma porção de maconha.

Diante dos fatos, o homem foi detido e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil do município, juntamente com a droga, para as providências cabíveis.