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Segurança

PRF: Operação Dia do Trabalhador começa hoje em todo o país

Durante os próximos cinco dias, a corporação vai promover ações de educação para o trânsito

Renan Nucci

Publicado em 27/04/2018 às 15:09

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu início hoje (27) à Operação Dia do Trabalhador. A meta é reforçar, até a próxima terça-feira (1º), fiscalizações de excesso de velocidade, embriaguez ao volante e ultrapassagens irregulares em trechos com maiores índices de acidentes.

Durante os próximos cinco dias, a corporação vai promover ações de educação para o trânsito, com o objetivo de reduzir o número de acidentes e promover a segurança e a fluidez das vias a usuários de rodovias federais.

De acordo com a PRF, também serão realizadas ações operacionais direcionadas ao combate à criminalidade. Serão utilizados, ao todo, 1.140 viaturas, 242 motocicletas e 1.824 aparelhos de etilômetro, também conhecido como bafômetro.

Durante o período da operação, a corporação contará com reforço na fiscalização de motocicletas, com foco em infrações que potencializam a ocorrência de acidentes de maior gravidade, como o não uso do capacete e de equipamentos obrigatórios e falhas no sistema de iluminação.

Educação para o trânsito

Em alguns postos da PRF, o condutor será convidado a assistir a vídeos que mostram comportamentos inadequados no trânsito e as consequências dessas condutas. Os motoristas, segundo a corporação, terão a oportunidade de fazer uma reflexão sobre suas atitudes e assimilar novos hábitos.

Viaje com segurança

A PRF recomenda algumas condutas aos motoristas no intuito de evitar acidentes, tais como:

- respeitar as placas de sinalização, em especial os limites de velocidade;

- fazer revisões periódicas do veículo e conferir o funcionamento dos equipamentos obrigatórios;

- planejar a viagem e evitar dirigir com pressa, cansado ou com sono;

- manter uma distância mínima de segurança em relação aos demais veículos;

- em caso de chuva, redobrar os cuidados e reduzir a velocidade.

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