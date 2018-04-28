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Segurança

Com todo o efetivo, PM inicia Operação Dia do Trabalho em Aquidauana e região

Reforço nas abordagens, nas rondas policiais e no policiamento ostensivo vai até a próxima quarta-feira

Renan Nucci

Publicado em 28/04/2018 às 07:38

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O 7º Batalhão da Polícia Militar iniciou na noite de ontem a Operação Dia do Trabalho em toda sua área de atuação, que compreende as cidades de Aquidauana, Anastácio, Miranda e Dois Irmãos do Buriti. Todo o efetivo desenvolverá ações preventivas e policiamento ostensivo nos locais com grande circulação de pessoas e veículos. 

A fiscalização de trânsito, voltada principalmente contra os principais crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro – CTB, tais como dirigir embriagado, praticar rachas, conduzir veículos sem habilitação e outros, será outra vertente da operação.Todas as ações desenvolvidas terão por objetivo garantir a segurança da população nesses dias de feriado prolongado.

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