Crianças usando cadeirinha saem ilesas após acidente grave em MS

Um acidente grave na tarde de quinta-feira, 26 de abril, na BR-163, em São Gabriel do Oeste, poderia ter um fim trágico, mas todos os seus ocupantes tiveram apenas ferimentos leves, pois além do uso correto do cinto de segurança, as três crianças estavam usando os dispositivos de proteção infantil.

O veículo um Golf com placas de Marília (SP) tinha cinco pessoas, sendo dois adultos com o cinto de segurança e três crianças de 7 e 10 anos, com cadeirinha e assento de elevação e um bebê de oito meses, que estava no bebê conforto.

O automóvel saiu de pista e capotou, ficando com as rodas para cima. Todos os ocupantes estavam utilizando o dispositivo de segurança e tiveram ferimentos leves.