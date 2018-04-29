Embriagado, homem provoca acidente no Centro de Aquidauana

Trânsito
Caso ocorreu na noite do último sábado (28)
Um homem de 55 anos foi detido em flagrante na noite do último sábado (28), após constatada embriaguez responsável por acidente no Centro de Aquidauana, nas proximidades da Igreja Matriz do municipio.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Quando os oficiais se locomoveram até o local, constataram que o Corpo de Bombeiros já estava prestando socorro ao autor e às vítimas, de 33 e 55 anos, respectivamente.
A colisão, envolvendo três veículos, ocorreu quando o autor trafegava pela via da Praça Nossa Senhora Imaculada Conceição, com um Fiat/Strada. Ele teria batido nos veículos estacionados e, em seguida, tentado fugir, sem sucesso. Conforme informações dos militares, o homem estava em visível estado de embriaguez e, sendo convidado a fazer o teste de alcoolemia, se negou.
O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.
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