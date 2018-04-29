Tentativa de homicídio no Cristo Rei mobiliza ação de Polícia Militar e Corpo de Bombeiros

Crime
Caso teria ocorrido na noite do último sábado (28), durante um tiroteio na Projetada D
Uma tentativa de homicídio ocorrida na noite do último sábado (28), no Cristo Rei, em Anastácio, mobilizou uma ação coletiva da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.
De acordo com as informações do boletim de ocorrência, os militares foram acionados na Projetada D, onde estaria ocorrendo um tiroterio e, quando chegaram ao local, encontraram os oficiais da Equipe de Resgate e Salvamento, prestando socorro às vítimas, de 20 e 36 anos.
O mais jovem, conforme a polícia, apresentava ferimento causado por bala de arma de fogo na perna esquerda e, o outro, o mesmo ferimento no antebraço esquerdo.
Após serem indagados sobre as motivações do crime, ambos afirmaram desconhecer o autor dos disparos, que teria evadido do local após a ação.
A Delegacia de Polícia do município segue investigando o caso.
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