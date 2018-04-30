Após avançar contra viatura policial, homem é preso em flagrante por dirigir embriagado

Trânsito
Abordagem policial teria ocorrido por volta de 23h30 do último domingo (29)
Um homem de 35 anos foi preso, no fim da noite do último domingo (29), por conduzir um veículo embriagado na Rua João Dias, esquina com a Rua Estevão Alves Corrêa, no Bairro Alto, em Aquidauana.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar realizava patrulhamento no local quando avistou um veículo GM/Kadett de cor preta, com placas da cidade de São Paulo/SP, fazendo uma conversão à direta em alta velocidade, ocasionando a derrapagem dos pneus e, em seguida, avançando contra a viatura policial, obrigando os militares a realizarem manobra de direção defensiva, evitando uma colisão.
Em ato contínuo, a polícia realizou o acompanhamento tático, sendo feita a abordagem na Rua Irmãos Diacópulus. O homem foi indagado sobre a ingestão de bebida alcoólica e confirmou a culpa. Ele apresentava olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, desordem nas vestes, além de estar agressivo, arrogante, exaltado, irônico e falante.
Diante dos fatos, o acusado foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia de Aquidauana, fichado pelos crimes de "conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada" e "direção perigosa de veículo na via pública".
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