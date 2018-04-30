Desentendimento em lanchonete vai parar na delegacia

Um desentendimento ocorrido em uma lanchonete foi parar na Delegacia de Polícia de Aquidauana na madrugada desta segunda-feira (30).

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado como "vias de fato", a Polícia Militar recebeu um chamado em uma lanchonete localizada no Bairro Alto onde, segundo a comunicante, estaria ocorrendo um desentendimento comercial.

Já no local, os militares entraram em contato com duas pessoas, uma senhora de 61 anos e uma jovem de 18, que relataram que pediram um lanche e uma cerveja e pagaram a conta com uma nota de R$ 100 para uma funcionária, também envolvida na confusão, de 33 anos, que posteriormente disse não ter recebido nada. Diante deste fato, houve uma severa discussão entre as partes.

Assim, todas as envolvidas foram encaminhadas para a 1ª DP do município para as providências cabíveis.