Homem bêbado agride mulher com socos e coronhadas em fazenda na BR-262

Violência Doméstica
Caso ocorreu em via rural, entre Anastácio e Miranda
Um homem de 38 anos foi detido em flagrante na noite de ontem (29), após cometer o crime de violência doméstica contra sua amásia, de 30 anos, em uma fazenda entre Anastácio e Miranda, na BR-262.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela vítima, ela convive com o homem há 7 anos e, na última sexta-feira (27), após discussão, ele teria ido para Anastácio. No último domingo, porém, ele chegou na propriedade rural embriagado e mostrou-se muito alterado. Sem motivação aparente, o autor começou a agredí-la com socos e coronhadas, utilizando uma espingarda para isso.
Os vizinhos ouviram a confusão e socorreram a vítima, tomando a arma do homem, que escondeu-se em um matagal próximo.
Ela informou que não é a primeira vez que sofreu agressões por parte de seu companheiro, mas não fez questão de solicitar medida protetiva em desfavor do autor. No local, constataram inchaço no rosto do lado esquerdo e na boca, além do olho esquerdo avermelhado e um arranhão no peito, também do lado esquerdo.
O caso foi registrado no KM 30 da rodovia.
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