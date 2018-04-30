PMA usa drone para localizar e prender autor de pesca predatória

A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Coxim, que trabalha na operação Dia do Trabalhador, está utilizando um drone na fiscalização. Naquele município, a PMA tem dificuldades de prender pescadores que praticam pesca predatória, em razão de que, quando as equipes saem do quartel, que fica na região central da cidade, pessoas avisam via celular e, às vezes, até com fogos, a pessoas que estão praticando pesca ilegal no rio Taquari.

Ontem (29), uma equipe ficou de longe e usou um drone para identificar pescadores que estariam pescando na em uma corredeira, a 40 km da cidade, denominada “Cachoeira das Palmeiras” (local proibido), no Taquari. As imagens mostraram um pescador em uma embarcação, pescando com uma fisga (petrecho proibido). Os peixes capturados eram colocados em uma sacola dentro do barco. Duas pessoas estavam juntas com o infrator.

A equipe foi ao local e localizou o infrator, de 39 anos, residente em Coxim. O pescador recusou-se a identificar as duas pessoas e também não entregou aos Policiais o petrecho ilegal utilizado na pescaria e nem a sacola com o pescado capturado. O barco e o motor utilizado na pescaria foram apreendidos e entregues à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com as imagens que identificam o homem praticando o crime de pesca predatória.

O infrator foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 1.000,00. Ele também responderá por crime ambiental de pesca predatória e pegar uma pena de um a três anos de detenção. Caso sejam identificadas, as duas pessoas que estavam na pescaria também responderão pelo crime e serão multadas.