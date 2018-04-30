Por causa de bebida, homem espanca suposto morador de rua até a morte em Aquidauana

Homicídio
Autor foi identificado como Ronaldo Costa Dias, envolvido em mais dois homicídios, um deles em Anastácio
Ronaldo Dias Costa, de 33 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira, depois de espancar até a morte um suposto morador de rua identificado como Paulo Espíndola, na Rua Irmãos Diacópulos, aos fundos da rodoviária de Aquidauana.
Conforme apurado pela reportagem, o crime foi motivado por discussão envolvendo consumo de bebidas alcoólicas. Ronaldo disse que bebia com o outro homem desde a manhã, mas que à tarde a vítima tomou sua bebida e começou "a se achar demais", o provocando.
Por este motivo, Ronaldo golpeou Paulo que, embriagado, caiu com a cabeça no chão. Em seguida o autor deu início à sequência de socos e chutes que levaram à morte. Ele ficou no local esperando a chegada da Polícia Militar. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas Paulo já estava morto.
Ronaldo é conhecido da polícia e já esteve envolvido em outros dois homicídios, dentro os quais um na cidade de Sinop, no Mato Grosso, e outro em Aquidauana, em 2014. Conforme apurado no local junto à Polícia Militar, a vítima seria moradora de rua e, inclusive, frequentava o local com outros moradores de rua. Entretanto, a família nega tal descrição e afirma que Paulo tem residência fixa, não é desamparado e que apenas estava no local errado, na hora errada e com as pessoas erradas.
Matéria atualizada às 18h30 para acréscimo de informação
Colaborou Luiz Guido Jr.
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