PRF prende motorista embriagado na BR-262

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, no fim da tarde do último domingo (29), um homem de 40 anos, embriagado, que estava trafegando pela BR-262.

Conforme o boletim de ocorrência, os federais realizavam fiscalização de rotina no KM 482 da rodovia, quando pararam um veículo Fiat/Uno Mille Fire, de cor cinza, que estava passando pelo local. Neste momento, foi solicitado ao motorista que realizasse o teste de elitometro, aceito voluntariamente. O resultado foi de 1,27mg/l. Quinze minutos depois, os policiais realizaram outro teste, que deu 1,08mg/l.

Diante do exposto, que configura crime de condução de veículo com capacidade psicomotora alterada, o autor foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Anastácio para os procedimentos cabíveis.