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Arma de ladrão falha 3 vezes e agente da Unei escapa da morte em assalto

Ladrão tentou matar a vítima ao confundi-la com policial ao ver brasão do governo em camiseta

Renan Nucci

Publicado em 01/05/2018 às 14:37

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Um agente da Unei (Unidade Educacional de Internação) escapou da morte durante um assalto na manhã desta terça-feira (1º), na Vila Popular, em Campo Grande. O ladrão achou que o servidor era policial e atirou três vezes, mas a arma não funcionou em nenhuma delas.

O bandido teve essa reação ao ver o brasão do governo na camiseta da vítima, que estava a caminho do trabalho.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava de moto quando foi fechada pelo suspeito e seu comparsa, que estavam em um Ford Ka preto com os vidros cobertos com insulfilm. O agente relata que não reagiu ao assalto, apenas deixou o seu veículo no chão enquanto observava o desfecho do crime.

Quando os suspeitos viram que a arma tinha falhado três vezes, entraram no veículo e fugiram. O suspeito tinha uma tatuagem de cavalo no ombro esquerdo e um tribal no antebraço direito. O comparsa aparentava ter 25 anos, era moreno e tinha cabelos curtos.

A vítima disse que não estava sofrendo qualquer ameaça em seu trabalho, mas não descarta que o crime possa ter sido premeditado.

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