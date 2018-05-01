Mulher morre queimada em incêndio à sua casa em aldeia indígena

Policial
Perícia avalia que chamas foram motivadas por acidente
O corpo de uma mulher de 39 anos foi encontrado queimado dentro de uma casa incendiada na aldeia indígena do Sassóro, em Tacuru, na manhã desta terça-feira (1).
Segundo o registro da ocorrência feito na delegacia da cidade, Leocinda Rodrigues não sobreviveu as chamas que abateram o local, por volta das 5h. Moradores da região acionaram a Polícia Militar após conseguirem extinguirem o fogo.
Avaliação inicial dos peritos dão conta, segundo a polícia, de que o incêndio foi acidental. Entretanto o caso será investigado. O corpo de Leocinda foi levado ao Instituto Médico Legal de Ponta Porã para realização de exames complementares.
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