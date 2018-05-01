Paraguai destrói acampamentos com seis toneladas de maconha perto de MS

A Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (Senad) deflagrou na tarde de ontem, no estado de Amambay, localizado na linha internacional com Mato Grosso do Sul, operação que resultou na destruição de acampamentos e seis toneladas de maconha.

As ações se concentraram na colônia Santa Clara, situada na fronteira, a cerca de 80 quilômetros do território sul-mato-grossense. O trabalho de inteligência da Senad descobriu que naquela área de zona rural havia centros de processamento da droga, que partiam desde o cultivo até à produção dos tabletes.

Segundo o site Porã News, foram localizados seis acampamentos do crime organizado com seis toneladas de maconha picada, 500 quilos da droga prensada, 25 peneiras, macacos hidráulicos, prensas artesanais, 50 quilos de semente e três motocicletas. A droga foi incinerada e ninguém foi preso, mas houve a coleta de materiais que podem auxiliar nas investigações.