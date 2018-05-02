Confusão na Vila Pinheiro termina em delegacia

Policial
Caso ocorreu no fim da tarde da última terça-feira (1º)
Uma confusão ocorrida no fim da tarde da última terça-feira (1º) na Vila Pinheiro, em Aquidauana, foi parar na 1ª Delegacia de Polícia do município.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de lesão corporal dolosa na Rua Felipe Orro, esquina com a Rua José de Castro. Chegando lá, foram recebidas por uma das vítimas, uma senhora de 60 anos, que informou estar em sua residência no momento que o autor, de 30 anos, adentrou o local atrás de um jovem de 20 anos. Como ele não o encontrou, passou a agredir a idosa, ocasionando lesões em seu rosto, do lado esquerdo.
Durante as agressões, o rapaz que estava sendo "procurado" chegou no local e passou a ser ameaçado pelo autor, que chamou a atenção da vizinhança e mobilizou os populares, que passaram a agredí-lo. Ato contínuo, ele fugiu para evitar sofrer mais represálias.
Diante os relatos, a guarnição policial efetuou diligências e após localizar o autor, encaminharam o mesmo para a Delegacia de Polícia para as devidas providências. Nenhuma das vítimas foi apresentada à DP, uma vez que os militares informaram que não tiveram condições de levá-los por falta de viatura adequada.
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