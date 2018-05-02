Durante ações realizadas no Estado, PM apreende mais de cinco toneladas de drogas e recupera 65 veículos

Segurança
Ao todo foram realizadas 265 operações em Mato Grosso do Sul
Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) divulgou nesta quarta-feira (2), o resultado das ações executadas pela corporação de 23 de abril a 2 de maio. É importante lembrar que neste período também foi realizada a operação Dia do Trabalho, que teve início na sexta-feira (27) com o objetivo de prevenir e reprimir atos criminosos e proporcionar mais segurança para população sul-mato-grossense.
Durante o policiamento especial, a Polícia Militar efetuou operações simultâneas em todos os municípios do Estado, intensificando as rondas em bairros considerados críticos, abordagens a veículos e pessoas suspeitas, fiscalizações de trânsito urbano, vigilância ambiental e barreiras policiais nas rodovias.
Ao todo foram realizadas 265 operações em Mato Grosso do Sul que resultaram na abordagem de 147.921 pessoas, 14.409 veículos, na prisão de 104 foragidos da Justiça, 65 veículos recuperados oriundos de roubos ou furtos, 5,38 toneladas de drogas tiradas de circulação e 1.750 pacotes de cigarros.
Também foram apreendidas 14 armas de fogo, 526 pessoas conduzidas para delegacias da Polícia Civil, 324 veículos removidos para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) e ainda foram emitidas quatro infrações ambientais.
“As ações foram executadas com objetivo de reduzir os índices de criminalidade e, sobretudo levar tranquilidade e segurança para os cidadãos. Agradecemos os policiais militares envolvidos pela dedicação e empenho na missão”, disse o comandante-geral da PMMS, coronel Waldir Ribeiro Acosta.
Confira os resultados das ações realizadas:
Operações policiais militares: 265
Pessoas abordadas: 14.921
Veículos abordados: 14.409
Veículos recuperados oriundos de roubo ou furto: 65
Veículos removidos ao Detran/Ciretran: 324
Armas de fogo apreendidas: 14
Prisões de foragidos da Justiça: 104
Pessoas conduzidas para as delegacias: 526
Notificações ambientais: 04
Notificações de trânsito: 1.828
Drogas ilícitas apreendidas: 5 toneladas e 380 quilos
Pacotes de cigarros apreendidos: 1.750 pacotes
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