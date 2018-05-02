Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 20:51

Buscar

Últimas notícias
X

Segurança

Durante ações realizadas no Estado, PM apreende mais de cinco toneladas de drogas e recupera 65 veículos

Ao todo foram realizadas 265 operações em Mato Grosso do Sul

Renan Nucci

Publicado em 02/05/2018 às 16:56

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) divulgou nesta quarta-feira (2), o resultado das ações executadas pela corporação de 23 de abril a 2 de maio. É importante lembrar que neste período também foi realizada a operação Dia do Trabalho, que teve início na sexta-feira (27) com o objetivo de prevenir e reprimir atos criminosos e proporcionar mais segurança para população sul-mato-grossense.

Durante o policiamento especial, a Polícia Militar efetuou operações simultâneas em todos os municípios do Estado, intensificando as rondas em bairros considerados críticos, abordagens a veículos e pessoas suspeitas, fiscalizações de trânsito urbano, vigilância ambiental e barreiras policiais nas rodovias.

Ao todo foram realizadas 265 operações em Mato Grosso do Sul que resultaram na abordagem de 147.921 pessoas, 14.409 veículos, na prisão de 104 foragidos da Justiça, 65 veículos recuperados oriundos de roubos ou furtos, 5,38 toneladas de drogas tiradas de circulação e 1.750 pacotes de cigarros.

Também foram apreendidas 14 armas de fogo, 526 pessoas conduzidas para delegacias da Polícia Civil, 324 veículos removidos para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) e ainda foram emitidas quatro infrações ambientais.

“As ações foram executadas com objetivo de reduzir os índices de criminalidade e, sobretudo levar tranquilidade e segurança para os cidadãos. Agradecemos os policiais militares envolvidos pela dedicação e empenho na missão”, disse o comandante-geral da PMMS, coronel Waldir Ribeiro Acosta.

Confira os resultados das ações realizadas:

Operações policiais militares: 265
Pessoas abordadas: 14.921
Veículos abordados: 14.409
Veículos recuperados oriundos de roubo ou furto: 65
Veículos removidos ao Detran/Ciretran: 324
Armas de fogo apreendidas: 14
Prisões de foragidos da Justiça: 104
Pessoas conduzidas para as delegacias: 526
Notificações ambientais: 04
Notificações de trânsito: 1.828
Drogas ilícitas apreendidas: 5 toneladas e 380 quilos
Pacotes de cigarros apreendidos: 1.750 pacotes

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo