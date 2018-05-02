Homem não aceita separação e ameaça ex no Centro de Anastácio

Mais um caso de violência doméstica assustou os moradores do Centro de Anastácio na noite da última terça-feira (1º).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, uma jovem de 18 anos, procurou a Delegacia de Polícia do município para denunciar o seu ex, de 21 anos, que não estaria aceitando a separação de ambos, ou o fato de não poder ficar com as duas crianças, frutos do relacionamento de ambos.

Conforme o relato da garota, ele a ameaçou, dizendo, em tom agressivo"cê vai pegar suas coisas, as crianças e vai voltar para casa agora". Ela se recusou e, assim, ele tornou a conversa mais agressiva ainda, dizendo que "já que cê não vai voltar comigo, vou pegar um .38 e vou matar todo mundo dessa casa".

Na 1ª DP, ela informou ter desejo de representar criminalmente contra o autor e, também, solicitar medida protetiva contra o mesmo, temendo por sua vida e pela vida de seus filhos.

O caso segue sob investigação.