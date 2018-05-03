PRF apreende veículo roubado transportando 560 quilos de maconha

No início da tarde de ontem, durante operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) com a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DER) de Cuiabá (MT), na rodovia BR-163 km 734 em Coxim, foi apreendido veículo roubado com 560 quilos de maconha.

Os policiais abordaram um veículo Ônix com placas aparente de Osasco (SP), conduzido por um homem de 21 anos e tendo como passageira uma gestante de 30. Foi constatado que o carro tinha sinais de adulteração com placas originais de São Paulo, onde tinha registro de roubo, o qual estava carregado com vários tabletes de maconha.

Os ocupantes declararam foram contratados para buscar o veículo com a droga na fronteira com o Paraguai e levar até Cuiabá, e receberiam a quantia de R$ 5 mil. Os presos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Coxim.