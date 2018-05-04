Criminosos furtam igreja no Jardim Nanamaria

Um pastor procurou a Delegacia de Polícia de Anastácio na noite da última quinta-feira (03), para comunicar um furto ocorrido na igreja onde ministra.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele chegou ao templo religioso localizado na Rua José Martins de Souza, no Jd. Nanamaria, por volta de 18h30 para realizar o culto e, em seguida, percebeu que a janela do depósito onde guarda os equipamentos havia sido quebrada.

Conforme o relato do homem, os criminosos quebraram a grade de proteção e o vidro, adentrando o local e furtando os aparelhos eletrônicos que ali estavam.

A Polícia Civil do município segue investigando o caso.