Criminosos furtam igreja no Jardim Nanamaria

Policial
Pastor percebeu que a ação criminosa ocorreu no local somente na noite da última quinta-feira (03)
Um pastor procurou a Delegacia de Polícia de Anastácio na noite da última quinta-feira (03), para comunicar um furto ocorrido na igreja onde ministra.
De acordo com o boletim de ocorrência, ele chegou ao templo religioso localizado na Rua José Martins de Souza, no Jd. Nanamaria, por volta de 18h30 para realizar o culto e, em seguida, percebeu que a janela do depósito onde guarda os equipamentos havia sido quebrada.
Conforme o relato do homem, os criminosos quebraram a grade de proteção e o vidro, adentrando o local e furtando os aparelhos eletrônicos que ali estavam.
A Polícia Civil do município segue investigando o caso.
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