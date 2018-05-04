Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 20:53

Buscar

Últimas notícias
X

Justiça

Homens acusados de matar travestis são condenados a mais de 23 anos de prisão

Renan Nucci

Publicado em 04/05/2018 às 18:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Foram condenados pelo crime de homicídio qualificado, os réus Leandro da Silva Martins e Wesley Rocha Reis Bento, o “Magrão”, acusados de matar, com vários golpes de facadas, o travesti Penélope Charmosa. O julgamento aconteceu, nesta quinta-feira (3/5), na 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande e foi presidido pelo Juiz de Direito Carlos Alberto Garcete de Almeida.

A acusação foi feita pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, representado pela Promotora de Justiça Lívia Carla Guadanhim Bariani, titular da 19ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, que pediu a condenação dos réus Leandro da Silva Martins e Wesley Rocha Reis Bento pelo crime de homicídio qualificado, com as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel empregado e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Já a defesa, feita pela Defensoria Pública do Estado, sustentou o afastamento das qualificadoras e também a absolvição de Leandro, ou, ao menos, o reconhecimento de sua participação como de menor importância.

O Conselho de Sentença acatou em parte os pedidos da defesa e afastou a qualificadora do motivo torpe. Ao estipular a pena, o juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida considerou a confissão feita por Leandro e estipulou pena de 12 anos e seis meses para ele. Wesley não compareceu ao julgamento e está foragido. Ele foi condenado a 14 anos e 2 meses de reclusão.

Crime - Penélope foi morta com pelo menos 15 facadas, em novembro de 2015 no Bairro Universitário. Segundo o registro policial, a vítima foi ferida na rua Elvira Matos de Olilveira, onde foi localizada a faca de serra que estava com ela, um chinelo e fones de ouvido. Ela correu até à esquina onde foi encontrada. Penélope tinha perfurações no tórax, nas costas, perna e nuca.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo