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Ação policial frustra tentativa de assalto à agência do Bradesco

Criminosos tentaram roubar o lugar na madrugada deste sábado (05), por volta de 2h40

Schimene Duque Weber

Publicado em 05/05/2018 às 08:40

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Uma ação policial precisa evitou um assalto à agência do Bradesco da Rua Sete de Setembro na madrugada deste sábado (05), por volta de 2h40.

Conforme informações repassadas à equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", a Polícia Militar foi acionada após disparo do alarme do local e, em seguida, solicitou reforço da equipe da ROTAI (Rondas Ostensivas Táticas do Interior) e da RP (Rádio Patrulha) para a contenção da ação criminosa. Quando os policiais chegaram, os bandidos fugiram e tentaram se esconder.

O boletim de ocorrência identificou, até o momento, quatro autores, de 26, 31, 36 e um outro, de idade não informada. Eles informaram que quebraram a parede do banco com uma marreta e que iriam utilizar máquinas para arrombar o cofre, materiais que se encontram com os peritos criminais que ficaram responsáveis pela perícia do local.

Um deles foi localizado em uma via paralela ao banco e o outro estava escondido dentro da FEMA. Ambos informaram que haviam mais três pessoas envolvidas no fato. Posteriormente, durante policiamento, a equipe ALI e RP de Anastácio encontraram outros dois criminosos, que relataram que participaram do fato e foram encarregados de avisar aos demais comparsas sobre a chegada de qualquer viatura. 

Os autores encontrados até o momento foram apresentados na Delegacia de Polícia de Aquidauana para os procedimentos cabíveis.  

*Matéria modificada às 08h51 para acréscimo de informações

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