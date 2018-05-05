Homem desaparece nas imediações do Santa Terezinha

Desaparecimento
Caso foi registrado no início da madrugada deste sábado (05)
Um homem identificado como Jonas Roberto da Silva Lemos, de 29 anos, está desaparecido desde o fim da noite da última sexta-feira (04).
De acordo com o boletim de ocorrência, ele estava em sua residência, acompanhado de sua namorada, até as 22h. Por volta das 23h, ele foi visto andando na Rua Carlos Camisão, no bairro Santa Terezinha, em Aquidauana, por uma funcionária do CMEI Leonor Garcia, não sendo mais visto até o momento.
O caso segue sob investigação.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS