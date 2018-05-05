Homem desaparece nas imediações do Santa Terezinha

Um homem identificado como Jonas Roberto da Silva Lemos, de 29 anos, está desaparecido desde o fim da noite da última sexta-feira (04).

De acordo com o boletim de ocorrência, ele estava em sua residência, acompanhado de sua namorada, até as 22h. Por volta das 23h, ele foi visto andando na Rua Carlos Camisão, no bairro Santa Terezinha, em Aquidauana, por uma funcionária do CMEI Leonor Garcia, não sendo mais visto até o momento.

O caso segue sob investigação.