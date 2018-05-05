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Camisão

Homem é preso em flagrante por homicídio qualificado

Caso ocorreu no fim da tarde da última sexta-feira (04), mas foi registrado somente nesta madrugada

Schimene Duque Weber

Publicado em 05/05/2018 às 07:20

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Um homem foi preso em flagrante no fim da tarde da última sexta-feira (04) por homicídio qualificado no distrito de Camisão, na Rua José Joaquim de Oliveira, ao lado do campo de futebol. 

Conforme o boletim de ocorrência, registrado a partir de relatos de testemunhas e constatação da Polícia Militar, o autor estava em processo de separação sua esposa, que estava residindo na casa da vítima, uma mulher de 43 anos identificada como Roseli Gomes de Queiroz Silva. Ele teria chegado no local e iniciado uma discussão, o que motivou a vítima a dizer que entrou em contato com as autoridades policiais. Neste momento, em fúria, ele teria sacado uma arma de fogo e disparado contra ela, que morreu ainda no local. 

Após o crime, o homem tomou rumo ignorado pelos populares, mas logo se apresentou em frente a casa de sua ex-sogra, juntamente com a arma usada no assassinato, já sem munição. O NIIC (Núcleo de Inteligência, Investigações e Capturas) acompanhou os procedimentos de praxe e apresentou dois projéteis da arma, localizados na cena do crime.

O autor do homicídio foi entregue na Delegacia de Polícia de Aquidauana para os procedimentos cabíveis.

*Matéria modificada às 08h18 para correção de informações

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