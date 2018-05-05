Jovem é detido após empinar moto em via do Guanandy

Trânsito
Autor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Aquidauana na madrugada deste sábado (05)
Um jovem de 20 anos foi detido pela Polícia Militar na madrugada deste sábado (05), na Rua Sete de Setembro, no bairro Guanandy, por direção perigosa de veículo na via pública.
Conforme o boletim de ocorrência, a Força Tática transitava pelo local quando se deparou com o autor em uma motocicleta Honda NC700, de cor vermelha, arrancando bruscamente com o veículo e, em seguida, empinando a moto perto da calçada.
A equipe da PM, ao encaminhar o jovem para a Delegacia de Polícia de Aquidauana, salientou que, apesar do comportamento na direção da moto ser inadequado, a manobra não expôs ninguém ao perigo, nem mesmo ofereceu risco aos outros veículos.
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