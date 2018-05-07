Homem furta veículo em Sidrolândia, foge para Aquidauana e acaba detido

A Polícia Militar apreendeu na manhã desta segunda-feira, na Avenida Pantaneta, em Aquidauana, veículo GM Monza que havia sido furtado durante o final de semana no município de Sidrolândia. A vítima havia saído de casa no dia 5, para comprar um botijão de gás, mas parou em um bar, embriagou-se e voltou para a casa sem o carro, documentos e o celular, motivo pelo qual a esposa registrou boletim de ocorrência.

Na data de hoje, os militares desconfiaram da atitude suspeita de um homem de 28 anos que transitava no Monza pela Avenida Pantaneta, e decidiram abordá-lo. Durante checagem, foi constatado que o veículo havia sido subtraído, ocasião em que suspeito confessou que, com um amigo, viu o motorista cair de bêbado no bar em Sidrolândia, pegou a chave e assumiu a direção do Monza e fugiu. Ele foi levado para a delegacia.



Colaborou Luiz Guido Jr.