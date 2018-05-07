Mulher tem casa invadida no Nova Aquidauana

Uma mulher de 39 anos compareceu à Delegacia de Polícia de Aquidauana na noite do último domingo (06), para comunicar que sua casa, localizada no bairro Nova Aquidauana, havia sido invadida por uma jovem de 23 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, ela esteve fora do imóvel por alguns dias, na casa de sua mãe, uma vez que tornou-se mãe e precisava de repouso. Seu esposo, que também esteve ausente, trabalha em uma fazenda e costuma passar longos períodos fora de casa.

Ontem, por volta de 19h30, ela teria retornado à residência e, lá, encontrado pessoas estranhas no interior. Ao adentrar o local, foi recebida pela autora do crime, que informou ter entrado por "não ter onde morar".

O caso segue sob investigação da Polícia Civil do município para os procedimentos cabíveis.