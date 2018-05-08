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Justiça mantém prisão de acusado de matar homem que interveio em roubo

Os policiais encontraram o autor trancado em um quarto, embaixo da cama

Renan Nucci

Publicado em 08/05/2018 às 14:51

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Em audiência de custódia realizada nesta terça-feira (8), o juiz de plantão, Alexandre Corrêa Leite, converteu em preventiva a prisão em flagrante do rapaz que tentou roubar uma adolescente em um ponto de ônibus na região central de Campo Grande e acabou por matar a facadas um homem que veio em socorro da vítima.

O suspeito, foragido desde o cometimento do delito na manhã de segunda-feira (7), foi preso no final da tarde de ontem no bairro Chácara das Mansões, graças às informações prestadas por populares por meio de diversas ligações anônimas sobre seu paradeiro. Os policiais encontraram-no trancado em um quarto, embaixo da cama, de um estabelecimento da região destinado a eventos.

Segundo apuração inicial, por volta das 6 horas de ontem, o jovem de apenas 23 anos teria tentado roubar o celular de uma adolescente que esperava um ônibus em um ponto localizado na avenida Mato Grosso, próximo à Feira Central. Enquanto abordava a menina, inclusive a ameaçando ao revelar estar com uma faca e já a ter visto outras vezes no mesmo local e horário, três homens surgiram no lado oposto da via, seguindo para o trabalho. Ao perceber a presença dos transeuntes, o suspeito decidiu fugir. Um dos homens, porém, foi de encontro a ele para averiguar o que ocorria. Nesse momento, o suspeito teria esfaqueado a vítima, que não resistiu e morreu no local com um ferimento no pescoço.

Após o cometimento do delito, o suspeito empreendeu fuga. Com as imagens da câmera de segurança de um comércio próximo ao local dos fatos, mais o auxílio da população por meio de ligações anônimas, a polícia iniciou os trabalhos de busca pelo jovem, encontrando-o no final da tarde do mesmo dia no bairro Chácara das Mansões, região sul da cidade.

Ouvido na delegacia, o suspeito, que havia obtido sua liberdade há 4 dias após ter cumprido pena por furto, narrou que, depois de ter consumido maconha e pasta base de cocaína na noite anterior aos fatos, estava à procura de alguém para roubar, a fim de conseguir dinheiro para quitar uma dívida de R$ 150 contraída com o PCC dentro do presídio. Ele contou também que tentou roubar o celular da adolescente, mas ficou com dó dela e desistiu, momento em que “o herói” - como ele se refere à vítima – teria lhe dado um tapa no ouvido. Ao revidar, ele o esfaqueou, levando-o a óbito.

Ainda segundo o suspeito, logo após o crime ele teria se escondido na casa de um amigo, pego sua bicicleta e se dirigido à antiga rodoviária. No local, teria procurado uma pastora que o levou até uma chácara de recuperação para dependentes químicos, no bairro Chácara das Mansões. Ao ter notícias, porém, que a polícia o procurava nas redondezas, decidiu fugir pela mata até invadir o local onde os policiais o prenderam.

Ao decidir pela manutenção da prisão, o juiz Alexandre Corrêa Leite ressaltou a periculosidade do agente e seu comportamento voltado ao crime. “No caso concreto, as informações constantes no auto de prisão em flagrante revelam a gravidade extrema do delito e a existência de antecedentes do autuado, razão pela qual se faz necessária sua custódia para garantir a ordem pública”, argumentou.

O suspeito seguirá respondendo por homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como por tentativa de roubo.

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