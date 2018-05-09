Confusão no Centro de Anastácio termina na delegacia do município

Policial
Caso aconteceu na Rua Coronel Ponce, nas proximidades de uma área escolar
Uma confusão ocorrida na noite da última terça-feira (08), no Centro de Anastácio, acabou na Delegacia de Polícia Civil do município.
Conforme o boletim de ocorrência, a vítima, um homem de 36 anos, havia sido arrolada como testemunha de um caso de lesão corporal dolosa e dano, no qual o autor, de 24 anos, agrediu fisicamente um terceiro.
Após os procedimentos de praxe naquele boletim, as partes foram liberadas e o autor, inconformado, foi até a residência onde moram, já que existem três casas no mesmo quintal, e passou a agredir a vítima, inicialmente com palavras. Em determinado momento, o responsável teria invadido a casa do homem para pegar uma faca e, então, ameaçá-lo fisicamente.
Para manter sua integridade, a vítima se escondeu na casa de uma vizinha, que foi testemunha deste caso, e acionou a Polícia Militar, que foi até o local e conduziu novamente o autor para a unidade policial, para novo procedimento.
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