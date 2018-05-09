Confusão no Centro de Anastácio termina na delegacia do município

Uma confusão ocorrida na noite da última terça-feira (08), no Centro de Anastácio, acabou na Delegacia de Polícia Civil do município.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima, um homem de 36 anos, havia sido arrolada como testemunha de um caso de lesão corporal dolosa e dano, no qual o autor, de 24 anos, agrediu fisicamente um terceiro.

Após os procedimentos de praxe naquele boletim, as partes foram liberadas e o autor, inconformado, foi até a residência onde moram, já que existem três casas no mesmo quintal, e passou a agredir a vítima, inicialmente com palavras. Em determinado momento, o responsável teria invadido a casa do homem para pegar uma faca e, então, ameaçá-lo fisicamente.

Para manter sua integridade, a vítima se escondeu na casa de uma vizinha, que foi testemunha deste caso, e acionou a Polícia Militar, que foi até o local e conduziu novamente o autor para a unidade policial, para novo procedimento.