Jovem tem celular furtado em dependência de clube recreativo

Anastácio
Caso ocorreu no fim da tarde da última terça-feira (08)
Uma jovem de 23 anos procurou a Delegacia de Polícia de Anastácio na noite da última terça-feira (08), para comunicar o furto de seu aparelho celular, ocorrido nas dependências de um clube recreativo no Altos da Cidade.
De acordo com a vítima, ela estava com seus amigos e, em determinado momento, precisou ir ao banheiro, tendo deixado o telefone em cima da mesa.
Ao retornar, porém, ela percebeu que o aparelho havia sido furtado e tentou ligar para o mesmo, sem sucesso, uma vez que a linha dava sinal de desligado.
A Polícia Civil do município investiga o caso.
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