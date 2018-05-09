Jovem tem celular furtado em dependência de clube recreativo

Uma jovem de 23 anos procurou a Delegacia de Polícia de Anastácio na noite da última terça-feira (08), para comunicar o furto de seu aparelho celular, ocorrido nas dependências de um clube recreativo no Altos da Cidade.

De acordo com a vítima, ela estava com seus amigos e, em determinado momento, precisou ir ao banheiro, tendo deixado o telefone em cima da mesa.

Ao retornar, porém, ela percebeu que o aparelho havia sido furtado e tentou ligar para o mesmo, sem sucesso, uma vez que a linha dava sinal de desligado.

A Polícia Civil do município investiga o caso.