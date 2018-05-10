Homem é preso em flagrante após furtar mercado no Centro de Anastácio

Policial
Fato ocorreu no fim da tarde da última quarta-feira (09), em um estabelecimento da Avenida Da Integração
Um homem de 28 anos foi preso, no fim da tarde da última quarta-feira (09), após furtar um mercado localizado na Avenida Da Integração, no Centro de Anastácio.
Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para comparecer no estabelecimento comercial mencionado, onde, segundo a solicitante, uma mulher de 33 anos, o local havia sido furtado.
Quando chegaram no mercado, os policiais entraram em contato com a testemunha, que informou que o autor teria entrado no comércio e tentado furtar um litro de bebida alcoólica e um pacote de chocolate, mas acabou contido pelos funcionários.
Os oficiais indagaram o autor sobre o crime e o mesmo confessou. Diante dos fatos, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia do município, para a tomada das providências cabíveis.
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