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Segurança

MPMS e Agepen firmam acordo para combater o crime organizado

O Termo de Cooperação prevê também o intercâmbio e compartilhamento de informações, conhecimentos, metodologias, experiências e tecnologia

Renan Nucci

Publicado em 10/05/2018 às 16:40

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Na quarta-feira (09/05), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul e a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) firmaram Termo de Cooperação Técnica visando ao combate ao crime organizado.

O acordo foi assinado pelo Procurador-Geral de Justiça Paulo Cezar dos Passos e pelo Diretor-Presidente da Agepen Aud de Oliveira Chaves, com o objetivo de aumentar a segurança pública, prevenção, o combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro e a outros crimes relacionados, de forma a compartilhar informações através de bancos de dados por meio de acesso a sistemas por senha e também através de web service, em especial o sistema SIAPEN (Sistema Integrado de Administração Penitenciária) e o SAJMPMS (Sistema de Automação da Justiça para Ministérios Públicos).

O Termo de Cooperação prevê também o intercâmbio e compartilhamento de informações, conhecimentos, metodologias, experiências e tecnologia.

Para o Procurador-Geral de Justiça Paulo Cezar dos Passos, a assinatura do acordo fortalece ainda mais os laços com a Agepen, uma vez que é uma Instituição parceira, que atua de forma incansável no combate ao crime organizado, e, como o MPMS, trabalha em prol da segurança da sociedade.

O Diretor-Presidente da Agepen agradeceu ao Procurador-Geral de Justiça pela parceria e ressaltou que, com a assinatura do Termo de Cooperação, ambas as Instituições poderão atuar de forma mais intensa no combate ao crime organizado.

Participaram do ato, o Promotor de Justiça e Coordenador do Daex (Departamento Especial de Apoio às Atividades de Execução) e CI (Centro de Pesquisa, Análise, Difusão e Segurança da Informação), Antonio André David Medeiros; a Promotora de Justiça e Secretária-Geral do MPMS, Bianka Karina Barros da Costa; e o Agente Penitenciário, Wagner França.

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