PMA resgata animais após acidente com caminhão boiadeiro

A Polícia Militar Ambiental de Cassilândia recebeu denúncias de possíveis maus tratos animais, em virtude do transporte e acidente envolvendo uma carreta boiadeira, na rodovia MS-306, hoje (10), em frente à Universidade Estadual (UEMS), no município.

A PMA e policiais militares foram ao local e verificaram um caminhão Tractor, com carreta boiadeira tombado à margem da rodovia, onde havia alguns animais soltos e outros presos às grades da carroceria do veículo. Os Policiais efetuaram a sinalização da pista, evitaram que animais soltos adentrassem a rodovia e iniciaram o resgate dos que estavam presos.

Alguns animais morreram durante o acidente e todos foram removidos pelos Polícias e pessoas contratadas pela transportadora, com sede em Barretos (SP). A PMA verificou que não havia situação de maus tratos, tendo em vista que a quantidade de gado carregada era adequada para o meio de transporte e ninguém foi autuado. O motorista não sofreu ferimentos.