PMA apreende 25m³ de carvão e lenha nativos armazenados ilegalmente em depósito

Crime Ambiental
A infratora foi autuada administrativamente e multada em R$ 7.500,00
A Polícia Militar Ambiental de Campo Grande apreendeu, após fiscalização em depósito de carvão, 11m³ de carvão nativo e 14m³ de lenha nativa armazenados sem licença ambiental.
Conforme divulgado pela Assessoria de Comunicação da seção de operações, a empresária proprietária do local, de 28 anos, é residente da Capital e não possuía documentação ambiental exigida para o transporte e armazenamento de qualquer produto nativo da flora.
A infratora, que responderá por crime ambiental, foi autuada administrativamente e multada em R$ 7.500,00.
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