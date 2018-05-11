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Águas do Miranda

PMA autua sete pescadores por transporte ilegal e apreende 78kg de peixes

Caso ocorreu na última quinta-feira (10)

Schimene Duque Weber

Publicado em 11/05/2018 às 09:58

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Policiais Militares Ambientais do Grupamento do Distrito de Águas do Miranda, em Bonito, autuaram ontem (10) sete pescadores com 78 kg de pescado ilegal.

Durante bloqueio na rodovia MS-345, os militares abordaram um veículo Toyota Hilux, onde estavam três turistas, residentes em Indaiatuba, Ourinhos e Ribeirão Preto, respectivamente, e apreenderam 38 kg pescado, que eram transportados sem a licença ambiental.

Os pescadores, respectivamente, de 35, 54 e 75 anos, retornavam de uma pescaria no Rio Miranda, onde tinham capturado os peixes. Os policiais efetuaram auto de infração administrativo e aplicaram multa no valor de R$ 900,00 contra dois autuados que estavam com 10 kg de pescado e R$ 1.080,00, para um que tinha 18 kg.

Pelo mesmo motivo, um turista paranaense, de 51 anos, residente em Santa Helena, que estava em um veículo VW Saveiro, foi autuado administrativamente e multado em R$ 900,00. Com ele foram apreendidos 10 kg de pescado.

Em seguida, os Policiais abordaram uma Chevrolet S10, onde estavam três campo-grandenses, de 29, 39 e 61 anos, que transportavam 30 kg de pescado, também sem licença. O pescado foi apreendido e os policiais efetuaram auto de infração administrativo e aplicaram multa no valor de R$ 900,00 contra cada autuado.

Todo o pescado será doado para instituições filantrópicas.

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