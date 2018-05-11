PMA autua sete pescadores por transporte ilegal e apreende 78kg de peixes

Águas do Miranda
Caso ocorreu na última quinta-feira (10)
Policiais Militares Ambientais do Grupamento do Distrito de Águas do Miranda, em Bonito, autuaram ontem (10) sete pescadores com 78 kg de pescado ilegal.
Durante bloqueio na rodovia MS-345, os militares abordaram um veículo Toyota Hilux, onde estavam três turistas, residentes em Indaiatuba, Ourinhos e Ribeirão Preto, respectivamente, e apreenderam 38 kg pescado, que eram transportados sem a licença ambiental.
Os pescadores, respectivamente, de 35, 54 e 75 anos, retornavam de uma pescaria no Rio Miranda, onde tinham capturado os peixes. Os policiais efetuaram auto de infração administrativo e aplicaram multa no valor de R$ 900,00 contra dois autuados que estavam com 10 kg de pescado e R$ 1.080,00, para um que tinha 18 kg.
Pelo mesmo motivo, um turista paranaense, de 51 anos, residente em Santa Helena, que estava em um veículo VW Saveiro, foi autuado administrativamente e multado em R$ 900,00. Com ele foram apreendidos 10 kg de pescado.
Em seguida, os Policiais abordaram uma Chevrolet S10, onde estavam três campo-grandenses, de 29, 39 e 61 anos, que transportavam 30 kg de pescado, também sem licença. O pescado foi apreendido e os policiais efetuaram auto de infração administrativo e aplicaram multa no valor de R$ 900,00 contra cada autuado.
Todo o pescado será doado para instituições filantrópicas.
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