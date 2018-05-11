PRF apreende quase meia tonelada de maconha em veículo locado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã de hoje, 11 de maio, um veículo com quase meia tonelada de maconha na BR-163 km 454, em Campo Grande.

Os policiais fiscalizavam em frente a Unidade Operacional da PRF, quando deram ordem de parada a um Chevrolet Ônix com placa de Belo Horizonte (MG). O condutor não obedeceu a ordem e empreendeu fuga, sendo alcançado alguns quilômetros à frente.

O motorista de 27 anos confessou que transportava maconha e skank, sendo encontrado no interior e no porta-malas vários tabletes e pacotes de droga. Todo o carregamento somou 439 quilos, sendo 15 quilos de skank e 424 quilos de maconha.

De acordo com o condutor, o entorpecente foi pego em Jardim e teria como destino a cidade de Campo Grande. Ele afirmou ainda que com ele, no veículo, estava um outro homem que conseguiu descer e fugir antes da chegada dos policiais. O veículo pertence a uma locadora e não havia nenhuma restrição.