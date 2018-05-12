Após bater no meio-fio, veículo capota no Centro de Aquidauana

Um acidente de trânsito ocorrido na R. Teodoro Rondon, esquina com a 7 de Setembro, na madrugada deste sábado (12), mobilizou uma ação do Corpo de Bombeiros de Aquidauana.

Informações preliminares dão conta de que o veículo envolvido no caso, um Fiat Pálio, teria colidido no meio-fio e, em seguida, capotado.

Quando chegaram ao local, os bombeiros fizeram as vistorias, mas não encontraram nenhuma vítima, nem mesmo souberam precisar o proprietário do veículo, que ficou abandonado no cruzamento.

Até o momento, não há qualquer informação sobre um possível envolvido no acidente.