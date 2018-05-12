Homem é preso em flagrante após 'ziguezaguear' pela Av. Manoel Murtinho

Na madrugada deste sábado (12), um homem de 39 anos foi preso pela Polícia Militar após conduzir uma motocicleta Honda HRT-4054 em visível estado de embriaguez.

Conforme consta no boletim de ocorrência, ele foi visto 'ziguezagueando' pela Av. Manoel Murtinho, em Anastácio, pelos próprios militares. Como procedimento padrão, foi realizada a abordagem e constatado que o homem estava cambaleando, com vestes desarrumadas e odor etílico. Questionado, ele afirmou ter bebido um copo de conhaque e outro de cerveja.

A PM também constatou que o homem não tinha CNH e não apresentava, também, o CRLV. Ato contínuo, o autor foi convidado a realizar o teste do bafômetro, mas se negou e, em seguida, foi preso após tentar fugir e, depois, conduzido até a Delegacia de Polícia do município. O carro foi levado para o pátio do Detran.