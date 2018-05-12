Homem é preso em flagrante após 'ziguezaguear' pela Av. Manoel Murtinho

Trânsito
Flagrante ocorreu na madrugada deste sábado (12)
Na madrugada deste sábado (12), um homem de 39 anos foi preso pela Polícia Militar após conduzir uma motocicleta Honda HRT-4054 em visível estado de embriaguez.
Conforme consta no boletim de ocorrência, ele foi visto 'ziguezagueando' pela Av. Manoel Murtinho, em Anastácio, pelos próprios militares. Como procedimento padrão, foi realizada a abordagem e constatado que o homem estava cambaleando, com vestes desarrumadas e odor etílico. Questionado, ele afirmou ter bebido um copo de conhaque e outro de cerveja.
A PM também constatou que o homem não tinha CNH e não apresentava, também, o CRLV. Ato contínuo, o autor foi convidado a realizar o teste do bafômetro, mas se negou e, em seguida, foi preso após tentar fugir e, depois, conduzido até a Delegacia de Polícia do município. O carro foi levado para o pátio do Detran.
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