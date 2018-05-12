Idoso é assassinado em propriedade rural de Aquidauana

Um idoso de 62 anos foi assassinado em uma propriedade rural localizada nas proximidades da estrada do Clube de Tiro, em Aquidauana.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao local pois, conforme o solicitante, também vizinho da vítima, o homem estaria morto dentro da residência. Quando chegaram lá, os policiais encontraram o mesmo caído próximo à porta da cozinha, somente de cueca e com perfurações no pescoço e tórax, ao lado de uma quantidade significativa de sangue.

Conforme a testemunha, os vizinhos estranharam a "movimentação" na chácara, uma vez que as luzes da residência estavam acesas desde a noite de quinta-feira (10). Um deles foi até o local e viu a vítima caída no chão. Ato contínuo, acionou o outro vizinho, que solicitou a presença da PM imediatamente.

A Polícia Científica, juntamente com a perícia e um agente, também se deslocou até a chácara para realizar os procedimentos cabíveis.

O caso segue sob investigação.