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Idoso é assassinado em propriedade rural de Aquidauana

Caso ocorreu na noite da última sexta-feira (11)

Schimene Duque Weber

Publicado em 12/05/2018 às 07:30

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Um idoso de 62 anos foi assassinado em uma propriedade rural localizada nas proximidades da estrada do Clube de Tiro, em Aquidauana.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao local pois, conforme o solicitante, também vizinho da vítima, o homem estaria morto dentro da residência. Quando chegaram lá, os policiais encontraram o mesmo caído próximo à porta da cozinha, somente de cueca e com perfurações no pescoço e tórax, ao lado de uma quantidade significativa de sangue.

Conforme a testemunha, os vizinhos estranharam a "movimentação" na chácara, uma vez que as luzes da residência estavam acesas desde a noite de quinta-feira (10). Um deles foi até o local e viu a vítima caída no chão. Ato contínuo, acionou o outro vizinho, que solicitou a presença da PM imediatamente.  

A Polícia Científica, juntamente com a perícia e um agente, também se deslocou até a chácara para realizar os procedimentos cabíveis.

O caso segue sob investigação.

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