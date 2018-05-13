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Em 24h de fiscalização, PRF apreende 3 toneladas de maconha e cigarros

Maioria das apreensões foi na BR-463, trajeto para Ponta Porã

Renan Nucci

Publicado em 13/05/2018 às 12:00

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Em apenas 24 horas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu três toneladas de maconha e 70 mil pacotes de cigarros, durante a Operação Égide, em Mato Grosso do Sul. As apreensões se deram em cinco abordagens distintas. No total, seis pessoas foram presas.

A primeira ocorrência foi sexta-feira pela manhã, no quilômetro 378 da BR-060, saída para Sidrolândia, em Campo Grande. Foram apreendidos 308,1 quilos de maconha num caminhão Volvo FH 400, placas de Goiânia, atrelado a um semirreboque, placa de Tocantins. A droga encontrava-se em um fundo falso na cabine do motorista. Um homem de 38 anos,que não teve a identificação divulgada, foi preso.

Na segunda ocorrência, sexta à tarde, um traficante, de 28 anos, que conduzia o veículo GM/S10 cabine-dupla, placas de Mato Grosso, furou uma barreira policial no quilômetro 272 da BR-163. Os policiais rodoviários federais realizaram acompanhamento tático do veículo, que fugia sentido Campo Grande e acabou capotando no caminho. A droga ficou espalhando pelo asfalto. O condutor foi preso pelo transporte de 1518 quilos de maconha. 

Na terceira ocorrência, às 19h45 também de sexta, na BR- 463 (Ponta Porã), a polícia prendeu um caminhoneiro, de 34 anos, que dirigia uma carreta VolvoFH, placas do Paraná, por transportar 70 mil pacotes de cigarros. O condutor não fugiu ou ofereceu resistência para ser preso. Ele declarou que receberia R$ 7, 5 mil pelo transporte do contrabando. Informou, também, que pegou a carreta já pronta em Dourados e teria como destino final a cidade de São Paulo. 

Na quarta ocorrência, já na manhã de ontem, policiais abordaram um veículo Jeep Renegade que vinha de Ponta Porã, na BR-463, quilômetro 67. O condutor tentou fugir rumo à Dourados. Perseguido pela polícia, o condutor jogou o veículo na contra mão, ignorando o risco de provocar acidentes.

Segundo a polícia, após alguns metros fugindo, ele parou o veículo e desceu  com um objeto escuro nas mãos, o que levou os policias a acreditarem que se tratava de uma arma de fogo. Os policiais,então, atiraram no traficante, que foi socorrido e encaminhado para um hospital de Dourados, sem risco de morte.  O objeto escuro era um aparelho celular.  O condutor foi preso por transportar 627 quilos de maconha. 

Por fim, segundo a polícia, na quinta ocorrência, foi preso um motorista, de 49 anos, que conduzia um caminhão Iveco com placas de Suzano/SP, o passageiro dele, de 34 anos. O caminhão tinha um fundo falso em toda sua carroceria, carregado com 700 quilos de maconha. A apreensão foi na BR- 463, Km 68. Os condutores alegaram que levariam uma máquina agrícola até Ponta Porã.  Após a descoberta do fundo falso, condutor e passageiro assumiram que ganhariam R$ 2 mil pelo transporte do carregamento.

Todas as ações são fruto da Operação Égide da PRF, que está sendo desenvolvida desde junho de 2017. A operação, é um esforço do governo federal na busca por incrementar investimentos da região de fronteira, para aumentar o combate aos crimes transnacionais e vêm apresentando recordes em apreensões e prisões.

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