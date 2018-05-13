Homem é preso ao se aproximar da esposa que tinha medidas protetivas

Aquidauana
Autor está proibido pela justiça de manter contato com vítima
Homem de 39 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar no início da tarde de ontem, em Aquidauana, depois de descumprir ordens judiciais.
Segundo boletim de ocorrência, o autor se aproximou da esposa que tem medidas protetiva por tê-lo denunciado em outra ocasião, pelo crime de violência doméstica.
Os fatos ocorreram em uma residência na Rua Antônio Gonçalves. Após denúncia, os policiais foram acionados e flagraram o homem no local. A vítima apresentou o mandado de afastamento constado na ordem judicial, e o autor foi levado para a delegacia.
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Eleições 2026
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